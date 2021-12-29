Афганістан: в результаті авіаударів загинули 12 мирних жителів

07:16 26 квітень Київ, Україна

Провінція Вардак, яка знаходиться в центрі Афганістану, піддалася мінометному обстрілу і авіаудару. В результаті нападу загинули 12 місцевих жителів, троє були поранені.

Про це в неділю, 25 квітня, повідомив телеканал TOLOnews з посиланням на місцеву владу.

"Щонайменше вісім членів однієї сім'ї були вбиті в результаті авіаудару в селі Зорланг в районі Джалріз. В іншому інциденті в районі Сайед Абад чотири члени однієї родини були вбиті і ще троє були поранені, коли в їхній будинок потрапила міна", - уточнив член ради провінції Вардак Шаріфулла Хотак.

Відзначається, що в зв'язку з тим, що сталося, президент країни Хамід Карзай виступив із заявою, в якій закликав сторони конфлікту припинити насильство.



У той самий час, як інформує телеканал, в Афганістані акти жорстокості почастішали відтоді, як США оголосили про виведення своїх військ з країни.