Афганістан: в результаті авіаударів загинули 12 мирних жителів

Провінція Вардак, яка знаходиться в центрі Афганістану, піддалася мінометному обстрілу і авіаудару. В результаті нападу загинули 12 місцевих жителів, троє були поранені.
Про це в неділю, 25 квітня, повідомив телеканал TOLOnews з посиланням на місцеву владу.
Відзначається, що в зв'язку з тим, що сталося, президент країни Хамід Карзай виступив із заявою, в якій закликав сторони конфлікту припинити насильство.
У той самий час, як інформує телеканал, в Афганістані акти жорстокості почастішали відтоді, як США оголосили про виведення своїх військ з країни.
У той самий час, як інформує телеканал, в Афганістані акти жорстокості почастішали відтоді, як США оголосили про виведення своїх військ з країни.
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