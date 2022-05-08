Афганістан: біля будинку в.о. глави Міноборони в Кабулі прогримів вибух

10:32 04 серпня Київ, Україна

У столиці Афганістану, Кабулі , невідомі скоїли напад на будинок голови Міноборони країни генерала Бісмілли Хана Мохаммаді.

Про це інформує агентство AFP з посиланням на джерела в службі безпеки Афганістану.

"Увечері у вівторок, 3 серпня, прогримів вибух. Відзначається, що вибухнув замінований автомобіль під керуванням смертника. Після цього в будинок Мохаммаді увірвалися озброєні люди (попередньо, чотири людини), які вступили в перестрілку з силами безпеки", - йдеться в повідомленні.

Атака на будинок чиновника (ні Мохаммаді, ні його сім'ї в будівлі не було) тривала близько чотирьох годин. В результаті загинули чотири людини, ще 20 отримали поранення.

Поки жодне бойове угрупування не взяло на себе відповідальність за атаку. При цьому в Держдепартаменті США заявили, що вибух в Кабулі "має всі характерні ознаки нападів талібів", які відбувалися в останні тижні.