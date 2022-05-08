Афганістан: біля будинку в.о. глави Міноборони в Кабулі прогримів вибух

У столиці Афганістану, Кабулі, невідомі скоїли напад на будинок голови Міноборони країни генерала Бісмілли Хана Мохаммаді.
Про це інформує агентство AFP з посиланням на джерела в службі безпеки Афганістану.
Атака на будинок чиновника (ні Мохаммаді, ні його сім'ї в будівлі не було) тривала близько чотирьох годин. В результаті загинули чотири людини, ще 20 отримали поранення.
Поки жодне бойове угрупування не взяло на себе відповідальність за атаку. При цьому в Держдепартаменті США заявили, що вибух в Кабулі "має всі характерні ознаки нападів талібів", які відбувалися в останні тижні.
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