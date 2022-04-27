Афганістан: таліби підірвали опори ЛЕП, залишивши Кабул і низку провінцій без електрики

16:09 27 липня Київ, Україна

Бойовики радикального руху "Талібан" здійснили теракт в провінції Баглан - підірвали опори ліній електропередач (ЛЕП), залишивши Кабул , столицю Афганістану, і прилеглі провінції без електрики.



Про це у вівторок, 27 липня, повідомляє національна енергетична компанія Афганістану Брешна.

"Подача імпортованої електроенергії в Кабул і низку провінцій була відімкнена у зв'язку з пошкодженням опор лінії електропередачі на території населеного пункту Келагай провінції Баглан. Технічний персонал компанії намагається вирішити проблему і повторно підключити електрику до столиці і цих провінцій у міру поліпшення ситуації", - йдеться в повідомленні.

Опори ліній електропередачі періодично стають мішенями бойовиків терористичних організацій в ході тривалих зіткнень.

Тим часом активні бойові дії армії проти талібів тривають на території провінцій Кунар, Логар, Газні, Хост, Кандагар, Урузган, Фарьяб, Балх, Джаузджан, Саманган, Гільменд, Тахар, Кундуз, Баглан і Капіса. За даними афганської національної армії, за добу в країні ліквідовано 187 талібів.



Через бойові дії влада Афганістану ввела комендантську годину в 31 провінції країни на тлі зростаючої загрози безпеці.