Афганістан: таліби підірвали опори ЛЕП, залишивши Кабул і низку провінцій без електрики

Бойовики радикального руху "Талібан" здійснили теракт в провінції Баглан - підірвали опори ліній електропередач (ЛЕП), залишивши Кабул, столицю Афганістану, і прилеглі провінції без електрики.
Про це у вівторок, 27 липня, повідомляє національна енергетична компанія Афганістану Брешна.
Опори ліній електропередачі періодично стають мішенями бойовиків терористичних організацій в ході тривалих зіткнень.
Тим часом активні бойові дії армії проти талібів тривають на території провінцій Кунар, Логар, Газні, Хост, Кандагар, Урузган, Фарьяб, Балх, Джаузджан, Саманган, Гільменд, Тахар, Кундуз, Баглан і Капіса. За даними афганської національної армії, за добу в країні ліквідовано 187 талібів.
Через бойові дії влада Афганістану ввела комендантську годину в 31 провінції країни на тлі зростаючої загрози безпеці.
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