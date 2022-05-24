Афганістан: сили опору відбили у талібів ще три міста

Силам опору Північного альянсу на чолі з віцепрезидентом Афганістану Амруллой Салехом, після звільнення захопленої провінції Чарікан, вдалося відбити у талібів ще три міста.
Про це повідомляє індійське видання RepublicWorld.
Повідомляється, що в результаті бойових зіткнень таліби відступили з Пулі-Хесара в провінції Баглан. Також під контроль Північного альянсу перейшли райони Дех Салах і Бану. Таліби були оточені з усіх боків. У бойовиків до 60 убитих і поранених. Афганський національний прапор був піднятий в Пулі-Хесарі.
Район Пулі-Хесар розташований на північ від столиці Афганістану, Кабула, недалеко від долини Панджшер, де афганський опір Талібану збирає свої сили. Відповідно до джерел видання, представники Талібану зустрічаються з Ахмадом Масудом, але мета переговорів невідома.
Ахмад Масуд - син національного героя Афганістану Панджшерського лева, який закликав усіх афганців чинити опір талібам.
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