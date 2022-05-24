Афганістан: сили опору відбили у талібів ще три міста

20:03 20 серпня Київ, Україна

Силам опору Північного альянсу на чолі з віцепрезидентом Афганістану Амруллой Салехом, після звільнення захопленої провінції Чарікан, вдалося відбити у талібів ще три міста.

Про це повідомляє індійське видання RepublicWorld.





Повідомляється, що в результаті бойових зіткнень таліби відступили з Пулі-Хесара в провінції Баглан. Також під контроль Північного альянсу перейшли райони Дех Салах і Бану. Таліби були оточені з усіх боків. У бойовиків до 60 убитих і поранених. Афганський національний прапор був піднятий в Пулі-Хесарі.

Район Пулі-Хесар розташований на північ від столиці Афганістану, Кабула, недалеко від долини Панджшер, де афганський опір Талібану збирає свої сили. Відповідно до джерел видання, представники Талібану зустрічаються з Ахмадом Масудом, але мета переговорів невідома.

"Я дякую вам усім за ваші чисті почуття і наміри. З волі Бога, разом з борцями за свободу, полководцями і нашими вченими ми продовжимо наш опір", - заявив Ахмад Масуд перед атакою на населені пункти.

Ахмад Масуд - син національного героя Афганістану Панджшерського лева, який закликав усіх афганців чинити опір талібам.