Афганістан отримає 12 млрд доларів на відновлення за умови миру в регіоні

09:40 25 листопада Київ, Україна

За умови суворої звітності і врегулювання обстановки, пов'язаної з насильством в країні, Афганістан отримає від ЄС і ООН близько 12 мільярдів доларів.

Про це повідомляє DW в середу, 25 листопада.



Зокрема, міністр міжнародного розвитку та зовнішньої торгівлі Фінляндії Вілле Скіннарі заявив, що на наступний рік Афганістану пообіцяли 3 мільярди доларів. Очікується, що в наступні три роки обсяг підтримки збережеться на тому ж рівні.



Крім того, спецпредставниця генсека ООН по Афганістану Дебора Лайонс зазначила, що ці кошти "надійдуть не просто так", а за умови раціонального витрачання. Уряд Афганістану повинен буде надати відповідний звіт.



Нарешті, Євросоюз в наступні чотири роки надасть Афганістану 1,2 мільярда доларів, але допомога може виявитися під загрозою у разі зростання насильства в регіоні.