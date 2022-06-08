«Аерофлот» вестиме облік туалетного паперу на рейсах до Туреччини

13:20 08 червня Київ, Україна

"Аерофлот" дав інструкцію своїм бортпровідникам стежити за туалетним папером на рейсах до Туреччини. Додаткові рулони в жодному разі не можна залишати у доступних місцях, щоб до них випадково не дісталися пасажири. Після приземлення всі невикористані розхідники необхідно порахувати, опечатати та здати.

Співробітники екіпажів отримали розпорядження щодо запровадження таких заходів у тестовому режимі з 3 по 10 червня. Потім практику можуть запровадити і на постійній основі.

Раніше працівники на борту не контролювали кількість паперу. Вони приймали паперову продукцію і стежили, щоб вона була в достатку. Але санкції і криза, що послідувала за ними, все змінили. У квітні авіаперевезення в росії впали на третину: компанії перевезли 5 мільйонів пасажирів. Втрати «Аерофлоту», орієнтованого на закордонні рейси, які зупинилися після закриття повітряного простору країнами ЄС, виявилися навіть більшими, ніж у середньому по галузі: мінус 35%.