Адвокати Навального оскаржили рішення суду про визнання його фондів і штабів «екстремістськими організаціями»

Фонди і штаби російського опозиціонера Олексія Навального подали скаргу на рішення Мосміськсуду про визнання їх екстремістськими організаціями.
Про це повідомляє російська адвокатська організація «Команда 29», юристи якої оскаржили рішення суду.
9 червня Мосміськсуд визнав штаби Навального, ФБК і ФЗПГ екстремістськими організаціями.
9 червня Мосміськсуд визнав штаби Навального, ФБК і ФЗПГ екстремістськими організаціями.
В апеляційній скарзі адвокати заявляють про те, що суд розглядав справу за відсутності представників штабів Навального, також суд приймав рішення щодо Олексія Навального, Івана Жданова, Леоніда Волкова і Любові Соболь за їхньої відсутності. Суд був проведений з порушенням норм процесуального права, матеріального і міжнародного права, повідомили юристи.
Після розгляду апеляції справу можуть відправити на перегляд, скасувати рішення першої інстанції, визнати його законним або винести нове, заявили в «Команді 29».
Після розгляду апеляції справу можуть відправити на перегляд, скасувати рішення першої інстанції, визнати його законним або винести нове, заявили в «Команді 29».
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