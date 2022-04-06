Адвокати Навального оскаржили рішення суду про визнання його фондів і штабів «екстремістськими організаціями»

18:55 09 липня Київ, Україна

Фонди і штаби російського опозиціонера Олексія Навального подали скаргу на рішення Мосміськсуду про визнання їх екстремістськими організаціями.





9 червня Мосміськсуд визнав штаби Навального, Про це повідомляє російська адвокатська організація «Команда 29», юристи якої оскаржили рішення суду.9 червня Мосміськсуд визнав штаби Навального, ФБК і ФЗПГ екстремістськими організаціями.

«Рішення прийнято з грубими порушеннями норм матеріального і процесуального права, тому воно незаконне. Суд не зміг вказати, якими доказами, крім непідписаних інформаційних довідок та односторонніх актів фіксації сторінок ФБК, ФЗПГ і штабів Навального в Інтернеті, він прийшов до висновку про здійснення екстремістської діяльності», - заявив юрист Максим Оленичев.

В апеляційній скарзі адвокати заявляють про те, що суд розглядав справу за відсутності представників штабів Навального, також суд приймав рішення щодо Олексія Навального, Івана Жданова, Леоніда Волкова і Любові Соболь за їхньої відсутності. Суд був проведений з порушенням норм процесуального права, матеріального і міжнародного права, повідомили юристи.



Після розгляду апеляції справу можуть відправити на перегляд, скасувати рішення першої інстанції, визнати його законним або винести нове, заявили в «Команді 29».