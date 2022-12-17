Адреса посольства Росії в Латвії змінено: тепер воно на вулиці Незалежності України

10:11 17 грудня Київ, Україна

Посольство Росії у Латвії тепер знаходиться на вулиці Незалежності України. Рішення про перейменування вулиці ухвалила Ризька дума. Відповідний покажчик вже з'явився на вулиці, де розташоване російське диппредставництво. Про це у п'ятницю, 16 грудня, повідомив мер Риги Мартінш Стакіс у Twitter.

Він зазначив, що посольство Росії в Ризі проігнорувало прохання замінити адресну табличку після зміни назви вулиці.

"Ризька дума знайшла рішення у співпраці з Міністерством закордонних справ, табличку замінили. Посольство Росії знаходиться на вулиці Незалежності України", - написав Стакіс.

Міська рада Риги прийняла ще 10 березня рішення змінити назву вулиці Антоніяс, де розташоване посольство Росії. Проте російське посольство відмовлялося міняти табличку з назвою вулиці весь цей час.

Раніше повідомлялося, що у Латвії 9 травня оголосили днем пам'яті жертв війни в Україні.