Адреса посольства Росії в Латвії змінено: тепер воно на вулиці Незалежності України

Посольство Росії у Латвії тепер знаходиться на вулиці Незалежності України. Рішення про перейменування вулиці ухвалила Ризька дума. Відповідний покажчик вже з'явився на вулиці, де розташоване російське диппредставництво. Про це у п'ятницю, 16 грудня, повідомив мер Риги Мартінш Стакіс у Twitter.
Він зазначив, що посольство Росії в Ризі проігнорувало прохання замінити адресну табличку після зміни назви вулиці.
Міська рада Риги прийняла ще 10 березня рішення змінити назву вулиці Антоніяс, де розташоване посольство Росії. Проте російське посольство відмовлялося міняти табличку з назвою вулиці весь цей час.
Раніше повідомлялося, що у Латвії 9 травня оголосили днем пам'яті жертв війни в Україні.
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