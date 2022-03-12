Адміністрацію Байдена закликають домогтися виключення РФ із Інтерполу

Члени Комісії з безпеки та співробітництва в Європі при Конгресі США направили звернення до Держдепартаменту та міністерства юстиції із закликом до адміністрації Джо Байдена добитися остаточного виключення Росії з Інтерполу.
Про це повідомляє CNN.
Автори звернення високо оцінюють усі зусилля США, але додають, що адміністрація має закликати до постійного усунення Росії.
Автори звернення високо оцінюють усі зусилля США, але додають, що адміністрація має закликати до постійного усунення Росії.
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