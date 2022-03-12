Адміністрацію Байдена закликають домогтися виключення РФ із Інтерполу
07:21 12 березень Київ, Україна
Члени Комісії з безпеки та співробітництва в Європі при Конгресі США направили звернення до Держдепартаменту та міністерства юстиції із закликом до адміністрації Джо Байдена добитися остаточного виключення Росії з Інтерполу.
Про це повідомляє CNN.
Автори звернення високо оцінюють усі зусилля США, але додають, що адміністрація має закликати до постійного усунення Росії.
"Ми закликаємо вас використати позицію США в Інтерполі (і, зокрема, у Виконавчому комітеті Інтерполу та його Консультативній групі з фінансових питань), щоб дати зрозуміти, що будь-яка бездіяльність проти зловживання Росією послугами Інтерполу матиме серйозні наслідки для внеску США у діяльність Інтерполу ", - йдеться у зверненні.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі