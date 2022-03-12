Адміністрацію Байдена закликають домогтися виключення РФ із Інтерполу



Про це повідомляє CNN.



Автори звернення високо оцінюють усі зусилля США, але додають, що адміністрація має закликати до постійного усунення Росії.

"Ми закликаємо вас використати позицію США в Інтерполі (і, зокрема, у Виконавчому комітеті Інтерполу та його Консультативній групі з фінансових питань), щоб дати зрозуміти, що будь-яка бездіяльність проти зловживання Росією послугами Інтерполу матиме серйозні наслідки для внеску США у діяльність Інтерполу ", - йдеться у зверненні.