Адміністрація США з'ясовує, як американські технології опинились у дронах

17:01 21 грудня Київ, Україна

Адміністрація президента США Джо Байдена створила велику робочу групу, щоб з'ясувати, як технології західного походження, зокрема, мікроелектроніка зі США, опинилася в іранських дронах, які росія використовує проти України.



Про це повідомляє CNN після спілкування з кількома чиновниками, знайомими із питанням.



До її складу залучено всі ключові відомства - Пентагон, Держдеп, Мін'юст, Мінторгівлі, Мінфін США. За словами одного із співрозмовників, Рада нацбезпеки розглядає цю робочу групу як частину комплексної стратегії щодо Ірану, не лише її ролі у війні росії проти України.



Групі доручили, серед іншого, порушити це питання з усіма американськими виробниками, чию продукцію виявили в іранських дронах, збитих в Україні. Також група координуватиме дії з колегами з інших країн.



Робота слідчої групи посилилася останніми тижнями на тлі нових розвідданих США, що росія готується відкрити власне підприємство для виробництва таких безпілотників, а Іран уже почав доставляти туди необхідні компоненти.



США вже давно застосували серйозні експортні обмеження, щоб Іран не мав доступу до передових технологій, але останнім часом з'явилося достатньо свідчень, що вони використовуються Іраном. Серед іншого, це висновки британської організації Conflict Armament Research, яка з'ясувала, що приблизно 82% компонентів збитих в Україні іранських дронів виготовлено американськими компаніями – зокрема, Texas Instruments, та австрійською фірмою, що належить канадській Bombardier Recreational Products. Ці знахідки показали, що недорога продукція цивільного призначення може використовуватися у військових цілях, і санкції, що існують, не закрили всіх прогалин.



У Texas Instruments прокоментували CNN, що не продають жодної продукції ні росії, ні білорусі, ні Ірану і не підтримують нецільового використання своїх товарів. У Bombardier Recreational Products заявили, що розбиратимуться, як їхні двигуни опинилися в іранських дронах.