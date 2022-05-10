Абрамович судиться з видавництвом книги Люди Путіна

Російський мільярдер Роман Абрамович заперечує в суді згадку його як "касира Путіна" в гучній книзі Люди Путіна.
Про це пише The Times, Великобританія.
54-річний Абрамович вважає, що 26 уривків з книги Люди Путіна, написаної журналістом-розслідувачем Кетрін Белтон, завдають шкоди його репутації та будуть утримувати людей від взаємодії з ним.
Абрамович, який відкликав заявку на продовження своєї інвестиційної візи у Великобританію в 2018 році після того, як Міністерство внутрішніх справ країни затримало її просування, входить в перелік тих, хто заперечує гучну книгу, включаючи трьох олігархів і державну компанію.
Абрамович і російська державна енергетична компанія Роснефть подали в суд на видавця HarperCollins і на Белтон особисто за наклеп. Два інших заможних російських бізнесмени - 57-річний Михайло Фрідман і 66-річний Петро Авен - оголосили про врегулювання своїх претензій в ході слухань.
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