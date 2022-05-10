Абрамович судиться з видавництвом книги Люди Путіна

11:17 07 серпня Київ, Україна

Російський мільярдер Роман Абрамович заперечує в суді згадку його як "касира Путіна" в гучній книзі Люди Путіна.

Про це пише The Times, Великобританія.



54-річний Абрамович вважає, що 26 уривків з книги Люди Путіна, написаної журналістом-розслідувачем Кетрін Белтон, завдають шкоди його репутації та будуть утримувати людей від взаємодії з ним.



Абрамович, який відкликав заявку на продовження своєї інвестиційної візи у Великобританію в 2018 році після того, як Міністерство внутрішніх справ країни затримало її просування, входить в перелік тих, хто заперечує гучну книгу, включаючи трьох олігархів і державну компанію.