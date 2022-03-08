А чи був мир? Єреван і Баку відновили обстріли

Після переговорів в Москві в ніч на 10 жовтня Баку і Єреван домовилися про перемир'я, але його сторони не дотримуються.
З повідомлення прессекретарки Міністерства оборони Вірменії Шушан Степанян, Збройні сили Азербайджану ведуть інтенсивний артилерійський обстріл на південному напрямку.
Також вона додала, що вночі ситуація в районі Нагірного Карабаху залишалася напруженою.
Своєю чергою в Міністерстві оборони Азербайджану повідомили, що Збройні сили Вірменії вранці 12 жовтня обстріляли Геранбойський, Тертерський і Агдамський райони.
Крім того, за інформацією відомства, вночі озброєні сили Вірменії «кілька разів спробували атакувати позиції азербайджанської армії невеликими групами в Агдере-Агдамському і Фізулі-Джебраїльському напрямках з метою повернути втрачені позиції».
З повідомлення прессекретарки Міністерства оборони Вірменії Шушан Степанян, Збройні сили Азербайджану ведуть інтенсивний артилерійський обстріл на південному напрямку.
Також вона додала, що вночі ситуація в районі Нагірного Карабаху залишалася напруженою.
Своєю чергою в Міністерстві оборони Азербайджану повідомили, що Збройні сили Вірменії вранці 12 жовтня обстріляли Геранбойський, Тертерський і Агдамський райони.
Крім того, за інформацією відомства, вночі озброєні сили Вірменії «кілька разів спробували атакувати позиції азербайджанської армії невеликими групами в Агдере-Агдамському і Фізулі-Джебраїльському напрямках з метою повернути втрачені позиції».
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