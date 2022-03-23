Компанія Nestle заявила, що виводить із РФ бренди KitKat і Nesquik. При цьому інші бренди, які мають "соціальну значимість", продовжуватимуть завозити до країни. Намагаються всидіти на двох стільцях?
У компанії також повідомили, що не розраховують отримувати прибуток або сплачувати податки в РФ в найближчому майбутньому, але будь-який прибуток буде передано організаціям з надання гуманітарної допомоги постраждалим від війни, яку розв'язала Росія в Україні.
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