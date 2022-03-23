14:24 23 березня Київ, Україна

Компанія Nestle заявила, що виводить із РФ бренди KitKat і Nesquik. При цьому інші бренди, які мають "соціальну значимість", продовжуватимуть завозити до країни. Намагаються всидіти на двох стільцях?

"Ми зупиняємо діяльність відомих брендів Nestlé, таких як KitKat та Nesquik... Ми вже припинили імпорт та експорт другорядних товарів до Росії та з неї, припинили всю рекламу та призупинили всі капіталовкладення в країну. Зрозуміло, ми повністю дотримуємося всіх міжнародних санкцій щодо Росії", - наголошується в заяві.

У компанії також повідомили, що не розраховують отримувати прибуток або сплачувати податки в РФ в найближчому майбутньому, але будь-який прибуток буде передано організаціям з надання гуманітарної допомоги постраждалим від війни, яку розв'язала Росія в Україні.