Lego запустять продаж конструктора зі шрифтом Брайля, щоб діти з вадами зору навчилися читати сенсорний алфавіт, пише The Guardian.
З наступного місяця покупці зможуть придбати пачки цеглинок, що мають шпильки. Вони відповідають версії цифр та букв шрифтом Брайля з друкованою версією для домашнього використання.
Раніше компанія безкоштовно надавала такий конструктор декільком школам та службам, які займаються з незрячими дітьми, а тепер запускає їх у масовий продаж.
Європейський союз незрячих (EBU) говорить, що знання шрифту Брайля покращує орфографію, читання та письмо, а також сприяє вищому рівню освіти та кращим можливостям працевлаштування для людей з вадами зору.
З наступного місяця покупці зможуть придбати пачки цеглинок, що мають шпильки. Вони відповідають версії цифр та букв шрифтом Брайля з друкованою версією для домашнього використання.
Раніше компанія безкоштовно надавала такий конструктор декільком школам та службам, які займаються з незрячими дітьми, а тепер запускає їх у масовий продаж.
Європейський союз незрячих (EBU) говорить, що знання шрифту Брайля покращує орфографію, читання та письмо, а також сприяє вищому рівню освіти та кращим можливостям працевлаштування для людей з вадами зору.
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