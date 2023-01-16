SpaceX запустила ракету Falcon Heavy для космічних сил США

09:10 16 січня Київ, Україна





Компанія SpaceX запустила ракету-носія Falcon Heavy, яка має вивести на орбіту американський військовий супутник.

Ракета стартувала з космічного центру Кеннеді у Флориді.

Старт місії USSF-67 відбувся 15 січня о 17:56 за місцевим часом (00:56 16 січня за Києвом). Корисний вантаж ракети – супутник Continuous Broadcast Augmenting SATCOM 2 (CBAS-2). Falcon Heavy повинен вивести його на геостаціонарну орбіту на висоті близько 35700 км над Землею.