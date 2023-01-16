SpaceX запустила ракету Falcon Heavy для космічних сил США

Компанія SpaceX запустила ракету-носія Falcon Heavy, яка має вивести на орбіту американський військовий супутник.
Ракета стартувала з космічного центру Кеннеді у Флориді.
Liftoff! pic.twitter.com/oMFOyojOqj— SpaceX (@SpaceX) January 15, 2023
Старт місії USSF-67 відбувся 15 січня о 17:56 за місцевим часом (00:56 16 січня за Києвом). Корисний вантаж ракети – супутник Continuous Broadcast Augmenting SATCOM 2 (CBAS-2). Falcon Heavy повинен вивести його на геостаціонарну орбіту на висоті близько 35700 км над Землею.
У Космічних силах США пояснили, що супутник-ретранслятор має розширити можливості зв'язку для військового командування. Зокрема, він покращить роботу військового супутникового зв'язку.
Крім того, на Falcon Heavy розміщено адаптер корисного навантаження Long Duration Propulsive ESPA (LDPE)-3A. Він дає змогу вивести на орбіту до шести супутників малого розміру.
Компоненти ракети-носія після використання успішно приземлилися на стартовий майданчик.
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