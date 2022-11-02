Gap закриває всі магазини в росії та йде з ринку

Великий американський ретейлер одягу Gap вирішив закрити всі магазини в росії та піти з країни. Продавати бізнес компанія не планує, повідомляють росЗМІ.
Всього у компанії на цей момент 11 магазинів: десять у москві та один у Санкт-Петербурзі. У червні магазинів було вдвічі більше – 23 точки. Однак вони закриваються в міру розпродажу залишків та знаходження власниками приміщення нових орендарів. Процес згортання бізнесу в росії завершиться після вичерпання будь-яких запасів товарів, що залишилися.
Всього у компанії на цей момент 11 магазинів: десять у москві та один у Санкт-Петербурзі. У червні магазинів було вдвічі більше – 23 точки. Однак вони закриваються в міру розпродажу залишків та знаходження власниками приміщення нових орендарів. Процес згортання бізнесу в росії завершиться після вичерпання будь-яких запасів товарів, що залишилися.
Компанія Gap оголосила про припинення постачання речей до росії 10 березня, проте вони тривали влітку 2022 року, писало агентство Reuters.
Раніше про відхід з росії оголосив шведський ретейлер Hennes & Mauritz (H&M). З серпня магазини бренду розпродують залишки та закриваються. Також іспанський холдинг Inditex заявив про відхід більшості своїх брендів, серед яких Zara Home, Massimo Dutti, Bershka, Pull& Bear, Stradivarius та Oysho. Магазини Zara працюватимуть під новою назвою «Нова мода» (New fashion), і в них буде представлена лише частина колекції бренду.
Раніше про відхід з росії оголосив шведський ретейлер Hennes & Mauritz (H&M). З серпня магазини бренду розпродують залишки та закриваються. Також іспанський холдинг Inditex заявив про відхід більшості своїх брендів, серед яких Zara Home, Massimo Dutti, Bershka, Pull& Bear, Stradivarius та Oysho. Магазини Zara працюватимуть під новою назвою «Нова мода» (New fashion), і в них буде представлена лише частина колекції бренду.
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