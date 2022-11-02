Gap закриває всі магазини в росії та йде з ринку

16:32 02 листопада Київ, Україна

Великий американський ретейлер одягу Gap вирішив закрити всі магазини в росії та піти з країни. Продавати бізнес компанія не планує, повідомляють росЗМІ.



Всього у компанії на цей момент 11 магазинів: десять у москві та один у Санкт-Петербурзі. У червні магазинів було вдвічі більше – 23 точки. Однак вони закриваються в міру розпродажу залишків та знаходження власниками приміщення нових орендарів. Процес згортання бізнесу в росії завершиться після вичерпання будь-яких запасів товарів, що залишилися.