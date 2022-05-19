Google закриває російський офіс

07:33 19 травня Київ, Україна

Офіс Google росія після "арешту банківського рахунку" не може продовжувати роботу та закривається, повідомляє прес-служба компанії.

"Арешт банківського рахунку "Google Росія" унеможливив функціонування нашого російського офісу, зокрема збереження працівників та оплату праці, оплату постачальників та підрядників, а також виконання інших фінансових зобов'язань", - заявив представник компанії.





російська структура Google - ТОВ "Гугл" має намір звернутися до арбітражного суду із заявою про визнання власного банкрутства. З 22 березня 2022 року компанія "пророкує власне банкрутство та неможливість виконання грошових зобов'язань".



Відомо, що сума оборотного Google продовжить надавати можливість використання безкоштовних сервісів компанії - "Пошук", YouTube, Gmail, "Карти" та Google Play - для користувачів з Росії, незважаючи на намір російської "дочки" ініціювати власне банкрутство.російська структура Google - ТОВ "Гугл" має намір звернутися до арбітражного суду із заявою про визнання власного банкрутства. З 22 березня 2022 року компанія "пророкує власне банкрутство та неможливість виконання грошових зобов'язань".Відомо, що сума оборотного штрафу по Google зросла більш ніж на 500 млн. рублів за рахунок призначеного виконавчого збору.

Згідно з інформацією банку даних Федеральної служби судових приставів (ФССП), крім оборотного штрафу в 7,2 млрд рублів, компанія зобов'язана виплатити 505 534 136 рублів за позовами Роскомнагляду.



Компанію визнали винною за частиною 5 статті 13.41 КоАП РФ - "повторне правопорушення, пов'язане з невидаленням інформації власником ресурсу в інтернеті".



Термін добровільної сплати штрафу закінчився 19 березня 2022 року. Наприкінці квітня пристави порушили проти компанії справу про примусове стягнення штрафу.