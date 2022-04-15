GitHub заблокував низку російських акаунтів

GitHub заблокував акаунти "Сбера", Альфа-банку та інших російських користувачів. Для скасування санкції потрібно відповісти на питання щодо Криму, Сирії та ЛДНР
Найбільший веб-сервіс для хостингу IT-проектів та їхньої спільної розробки GitHub заблокував акаунти «Сбера», Альфа-банку, а також ще десятка компаній та індивідуальних розробників.
Деяким користувачам веб-сервісу на пошту надійшов лист, в якому рекомендується подати апеляцію на блокування облікового запису. Індивідуальним розробникам пропонують відповісти на запитання щодо відвідин Криму, Північної Кореї, Куби, Сирії та ЛДНР.. Власників корпоративних облікових записів запитують про відносини їхніх організацій з цими країнами та регіонами, а також, чи їздили туди члени керівництва компанії.
Найбільший веб-сервіс для хостингу IT-проектів та їхньої спільної розробки GitHub заблокував акаунти «Сбера», Альфа-банку, а також ще десятка компаній та індивідуальних розробників.
Деяким користувачам веб-сервісу на пошту надійшов лист, в якому рекомендується подати апеляцію на блокування облікового запису. Індивідуальним розробникам пропонують відповісти на запитання щодо відвідин Криму, Північної Кореї, Куби, Сирії та ЛДНР.. Власників корпоративних облікових записів запитують про відносини їхніх організацій з цими країнами та регіонами, а також, чи їздили туди члени керівництва компанії.
Як зазначає автор замітки, блокувати акаунти російських користувачів на GitHub почали 13 квітня. У разі обмеження доступу до корпоративного облікового запису, ним можна користуватися ще протягом «пари годин». У разі блокування особистого облікового запису, доступ до нього обмежується моментально.
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