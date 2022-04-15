GitHub заблокував низку російських акаунтів

21:15 15 квітня Київ, Україна

GitHub заблокував акаунти "Сбера", Альфа-банку та інших російських користувачів. Для скасування санкції потрібно відповісти на питання щодо Криму, Сирії та ЛДНР



Найбільший веб-сервіс для хостингу IT-проектів та їхньої спільної розробки GitHub заблокував акаунти «Сбера», Альфа-банку, а також ще десятка компаній та індивідуальних розробників.



Деяким користувачам веб-сервісу на пошту надійшов лист, в якому рекомендується подати апеляцію на блокування облікового запису. Індивідуальним розробникам пропонують відповісти на запитання щодо відвідин Криму, Північної Кореї, Куби, Сирії та ЛДНР.. Власників корпоративних облікових записів запитують про відносини їхніх організацій з цими країнами та регіонами, а також, чи їздили туди члени керівництва компанії.

«Якщо ви і ваша організація не знаходитесь у Північній Кореї, Сирії, Криму, Донецькій Народній Республіці (ДНР) або Луганській Народній Республіці (ЛНР) і не підпадаєте під економічні санкції США, заповніть форму нижче, щоб підтвердити свій обліковий запис», - сказано на початку анкети.

Як зазначає автор замітки, блокувати акаунти російських користувачів на GitHub почали 13 квітня. У разі обмеження доступу до корпоративного облікового запису, ним можна користуватися ще протягом «пари годин». У разі блокування особистого облікового запису, доступ до нього обмежується моментально.