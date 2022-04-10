YouTube заблокував канал держдуми рф

11:42 10 квітня Київ, Україна





«На своєму каналі „Дума ТВ” ділилася ексклюзивними коментарями депутатів, трансляціями пленарних засідань та авторськими програмами. Редакція була готова до можливого блокування та активно розвивала інші майданчики», — йдеться у повідомленні.



Рішення YouTube вже прокоментували кілька представників російської влади. Головний висновок — на платформу чекає швидке блокування в росії.



Голова комітету ради федерації з конституційного законодавства та держбудівництва Андрій Клішас: "YouTube упевненим кроком йде до того, щоб стати в нашій країні поза законом. Дуже шкода, що YouTube зробив такий вибір". Відеохостинг YouTube , що належить Google, заблокував канал «Дума ТВ». За словами власників облікового запису, на момент блокування у нього було 145 тисяч підписників, а відео сумарно набрали понад 100 млн переглядів.«На своєму каналі „Дума ТВ” ділилася ексклюзивними коментарями депутатів, трансляціями пленарних засідань та авторськими програмами. Редакція була готова до можливого блокування та активно розвивала інші майданчики», — йдеться у повідомленні.Рішення YouTube вже прокоментували кілька представників російської влади. Головний висновок — на платформу чекає швидке блокування в росії.Голова комітету ради федерації з конституційного законодавства та держбудівництва Андрій Клішас: "YouTube упевненим кроком йде до того, щоб стати в нашій країні поза законом. Дуже шкода, що YouTube зробив такий вибір".



Офіційна представниця мзс росії марія захарова: «Зважаючи на все, YouTube собі вирок підписав. Зберігайте контент, переносіть на російські платформи. І швидше».



Спікер держдуми В'ячеслав Володін: «Вашингтон, перекреслюючи всі принципи демократії, робить все, щоб на платформах, у тому числі YouTube, була тільки його точка зору і жодна інша. США хочуть отримати монополію просування інформації».