Google заблокував акаунти ради федерації росії на YouTube

Google заблокував акаунти ради федерації та пов'язаного з ним телеканалу «Вместе-рф» на відеохостингу YouTube. Вся інформація видалена без відновлення.
У компанії Google пояснили своє рішення дотриманням законів про санкції проти росії. Палата потрапила під обмеження США 30 вересня у зв'язку з "референдумами" щодо анексії чотирьох окупованих областей України.
На каналах ради федерації та «Вместе-рф» було понад 200 тисяч підписників і 20 тисяч відео. Там публікувалися прямі трансляції засідань, конгресів та форумів, коментарі сенаторів, програми з історії росії. Акаунти було створено понад 8 років тому.
YouTube почав блокувати канали російської влади та пропагандистів після початку війни в Україні. 9 квітня «під ніж» потрапив канал «дума ТБ», який висвітлював роботу держдуми. Також сервіс перекрив доступ до кількох брифінгів офіційної представниці МЗС росії марії захарової, відеороликів з колишнім главою «Роскосмосу» Дмитром Рогозіним та видалив канал пропагандиста володимира соловйова.
У компанії Google пояснили своє рішення дотриманням законів про санкції проти росії. Палата потрапила під обмеження США 30 вересня у зв'язку з "референдумами" щодо анексії чотирьох окупованих областей України.
На каналах ради федерації та «Вместе-рф» було понад 200 тисяч підписників і 20 тисяч відео. Там публікувалися прямі трансляції засідань, конгресів та форумів, коментарі сенаторів, програми з історії росії. Акаунти було створено понад 8 років тому.
YouTube почав блокувати канали російської влади та пропагандистів після початку війни в Україні. 9 квітня «під ніж» потрапив канал «дума ТБ», який висвітлював роботу держдуми. Також сервіс перекрив доступ до кількох брифінгів офіційної представниці МЗС росії марії захарової, відеороликів з колишнім главою «Роскосмосу» Дмитром Рогозіним та видалив канал пропагандиста володимира соловйова.
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