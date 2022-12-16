Twitter заблокував акаунти низки журналістів відомих медіа

14:10 16 грудня Київ, Україна





Як пише "Голос Америки", старший кореспондент видання Стів Херман опинився серед кількох американських журналістів, чиї акаунти в соцмережі заблоковані ввечері 15 грудня. Його підписники при спробі зайти на його сторінку побачили порожній екран та повідомлення про припинення дії облікового запису.



Такі ж повідомлення можна було побачити в облікових записах кореспондентів телеканалу CNN, газет New York Times і Washington Post, а також незалежних журналістів.



Поки не ясно, чому дія всіх цих облікових записів була припинена. Лист "Голосу Америки" із запитом про коментар, надісланий на електронну адресу для звернень ЗМІ, на сайті компанії, повернувся з повідомленням "доставка не вдалася".



Видання зазначає, що багато хто з заблокованих журналістів публікував статті або розміщував повідомлення про зміни в Twitter, які почалися після приходу нового власника компанії Ілона Маска.



Представник New York Times заявив, що припинення дії акаунтів соцмережі кількох відомих журналістів, зокрема, Райана Мака з New York Times, є сумнівним та сумним. Соцмережа Twitter заблокувала облікові записи низки журналістів відомих американських медіа, таких як "Голос Америки", CNN, The New York Times та The Washington Post.Як пише "Голос Америки", старший кореспондент видання Стів Херман опинився серед кількох американських журналістів, чиї акаунти в соцмережі заблоковані ввечері 15 грудня. Його підписники при спробі зайти на його сторінку побачили порожній екран та повідомлення про припинення дії облікового запису.Такі ж повідомлення можна було побачити в облікових записах кореспондентів телеканалу CNN, газет New York Times і Washington Post, а також незалежних журналістів.Поки не ясно, чому дія всіх цих облікових записів була припинена. Лист "Голосу Америки" із запитом про коментар, надісланий на електронну адресу для звернень ЗМІ, на сайті компанії, повернувся з повідомленням "доставка не вдалася".Видання зазначає, що багато хто з заблокованих журналістів публікував статті або розміщував повідомлення про зміни в Twitter, які почалися після приходу нового власника компанії Ілона Маска.Представник New York Times заявив, що припинення дії акаунтів соцмережі кількох відомих журналістів, зокрема, Райана Мака з New York Times, є сумнівним та сумним.

"Ні New York Times, ні Райан не отримали жодних роз'яснень, чому це сталося. Ми сподіваємося, що облікові записи всіх цих журналістів буде відновлено, і що Твіттер надасть задовільні роз'яснення своїх дій", - сказав він.

Представник CNN сказав, що телеканал звернувся до Twitter із проханням пояснити, і на основі цієї відповіді компанія "переоцінить наші відносини".

"Імпульсивне та необґрунтоване усунення низки репортерів, зокрема, Доні О'Саллівана з CNN, викликає занепокоєння, але не дивує. Вихідна нестабільність Twitter має викликати неймовірне занепокоєння у всіх, хто користується соцмережею", – сказав речник.

Як зазначає телеканал, 14 грудня було заблоковано Twitter-акаунт @elonjet, який відстежував пересування приватного літака Маска в реальному часі. Це сталося після того, як Twitter запровадив нові правила, які забороняють облікові записи, відстежують місцезнаходження людей. Маск також заблокував усі облікові записи, пов'язані з такою інформацією. Раніше у Twitter не існувало жодних обмежень, пов'язаних із розсилкою про місцезнаходження.



CNN пише, що Маск помилково стверджував, що журналісти порушили його нову політику "доксінгу"*, поширивши його місцезнаходження у прямому ефірі. Він назвав цю інформацію "координатами вбивства". Деякі із заблокованих репортерів нещодавно писали про обліковий запис @elonjet.

*Доксінг – незаконне розповсюдження особистих даних в Інтернеті