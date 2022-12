Twitter заблокував акаунти низки журналістів відомих медіа

Соцмережа Twitter заблокувала облікові записи низки журналістів відомих американських медіа, таких як "Голос Америки", CNN, The New York Times та The Washington Post.Як пише "Голос Америки", старший кореспондент видання Стів Херман опинився серед кількох американських журналістів, чиї акаунти в соцмережі заблоковані ввечері 15 грудня. Його підписники при спробі зайти на його сторінку побачили порожній екран та повідомлення про припинення дії облікового запису.Такі ж повідомлення можна було побачити в облікових записах кореспондентів телеканалу CNN, газет New York Times і Washington Post, а також незалежних журналістів.Поки не ясно, чому дія всіх цих облікових записів була припинена. Лист "Голосу Америки" із запитом про коментар, надісланий на електронну адресу для звернень ЗМІ, на сайті компанії, повернувся з повідомленням "доставка не вдалася".Видання зазначає, що багато хто з заблокованих журналістів публікував статті або розміщував повідомлення про зміни в Twitter, які почалися після приходу нового власника компанії Ілона Маска.Представник New York Times заявив, що припинення дії акаунтів соцмережі кількох відомих журналістів, зокрема, Райана Мака з New York Times, є сумнівним та сумним.