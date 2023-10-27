Google тимчасово відключає дані про дорожній рух в Ізраїлі та Секторі Гази

14:13 24 жовтня Київ, Україна

Google від Alphabet Inc. відключає поточні дані про умови дорожнього руху в Ізраїлі та Секторі Гази для своїх додатків Maps та Waze на прохання ізраїльських військових перед можливим наземним вторгненням до Гази.

Про це пише Bloomberg, посилаючись на неназваного представника компанії.

"Як ми робили раніше під час конфліктних ситуацій та у відповідь на розвиток ситуації в регіоні, ми тимчасово відключили можливість перегляду реальних умов дорожнього руху та інформації про зайнятість з міркувань безпеки місцевих громад", - сказав представник Google.

Google видаляє дані про скупчення людей в Ізраїлі та Секторі Гази в реальному часі на прохання Армії оборони Ізраїлю.



Зазначається, що компанія вжила аналогічні заходи в Україні минулого року після вторгнення росії, вимкнувши дані про рух транспортних засобів та пішоходів у реальному часі.



Хоча Maps та Waze не відображатимуть пробки в реальному часі, водії, які використовують навігаційні системи, продовжуватимуть отримувати приблизний час прибуття на основі реальних умов.



Ізраїльський технічний сайт GeekTime, який першим повідомив про цю розробку, заявив, що додаток Maps від Apple Inc. також виконав запит ізраїльської армії.