YouTube в Росії загрожують заблокувати, його "засудили" до МЗС РФ

Росія дедалі ближче стає до Північної Кореї. Не по території, а щодо ізоляції свого населення від інформаційного світового простору. Як заявила у суботу, 9 квітня, представник МЗС Росії Марія Захарова, "YouTube собі вирок підписав".

"Зважаючи на все, YouTube собі вирок підписав. Зберігайте контент, переносіть на російські платформи. І швидше”, - написала вона.

Таку заяву Захарова зробила після того, як Google заблокував YouTube-канал Дума ТВ – офіційний канал Держдуми Росії.

Раніше Роскомнагляд заявив, що відеохостинг YouTube займається тероризмом. Росія вимагає від платформи припинити трансляцію "антиросійських" роликів, які з'явилися протягом останніх кількох тижнів.

Перед цим YouTube заблокував канали російських державних пропагандистських медіа по всьому світу.