Disney звільняє 28 000 співробітників

Керівництво Американської компанії Walt Disney змушене скоротити штат своїх співробітників. Причиною цьому послужила пандемія коронавірусу, яка викликала серйозні економічні проблеми, для вирішення яких компанія змушена скоротити 28 тисяч працівників.
Про це у вівторок, 29 вересня, повідомило агентство Bloomberg.
"Яким би несамовитим не був цей крок, це єдиний можливий варіант, який у нас є в світлі тривалого впливу COVID-19 на наш бізнес", - заявило керівництво компанії.
Як уточнили в агентстві, під скорочення підпадають співробітники тематичних парків, круїзних лайнерів, підприємств роздрібної торгівлі, а також члени керівництва. Більше половини з них працювали неповний робочий день.
В цілому до початку пандемії в компанії налічувалося близько 100 тисяч працівників в Штатах.
За останніми даними, в США зафіксовано 7,4 мільйона випадків коронавірусу, з них 4,6 мільйона закінчилися одужанням і більше як 200 тисяч - смертю. Штати лідирують в світі по захворюваності та смертності від COVID-19.
"Яким би несамовитим не був цей крок, це єдиний можливий варіант, який у нас є в світлі тривалого впливу COVID-19 на наш бізнес", - заявило керівництво компанії.
Як уточнили в агентстві, під скорочення підпадають співробітники тематичних парків, круїзних лайнерів, підприємств роздрібної торгівлі, а також члени керівництва. Більше половини з них працювали неповний робочий день.
В цілому до початку пандемії в компанії налічувалося близько 100 тисяч працівників в Штатах.
За останніми даними, в США зафіксовано 7,4 мільйона випадків коронавірусу, з них 4,6 мільйона закінчилися одужанням і більше як 200 тисяч - смертю. Штати лідирують в світі по захворюваності та смертності від COVID-19.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі