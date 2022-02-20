Disney звільняє 28 000 співробітників

06:33 30 вересень Київ, Україна

Керівництво Американської компанії Walt Disney змушене скоротити штат своїх співробітників. Причиною цьому послужила пандемія коронавірусу, яка викликала серйозні економічні проблеми, для вирішення яких компанія змушена скоротити 28 тисяч працівників.