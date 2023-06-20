SpaceX успішно запустила супутник SATRIA-1 для Індонезії

Космічна компанія Ілона Маска SpaceX вивела на орбіту Землі перший інтернет-супутник Індонезії SATRIA-1. Запуск супутника стався із Флориди.
Про це повідомляє Space.com.
Ракета Falcon 9, укомплектована телекомунікаційним супутником SATRIA-1, стартувала зі станції космічних сил на мисі Канаверал у Флориді, злетівши 19 червня о 01:21 за київським часом. Запуск ракети був затриманий на 15 хвилин через сильний вітер.
Через 8,5 хвилини після старту ракета-носій першого ступеня Falcon 9 повернулася на Землю для вертикального приземлення на безпілотний корабель SpaceX A Shortfall of Gravitas, розташований в Атлантичному океані біля узбережжя Флориди.
Водночас верхній ступінь ракети продовжував переміщати SATRIA-1 на геосинхронну орбіту, зрештою розгорнувши там супутник менш як через 37 хвилин після старту.
Згідно з описом місії SpaceX, це був дванадцятий запуск та посадка конкретного ракетного носія.
SATRIA-1, повна назва якого "Супутник Республіки Індонезія" використовуватиметься для уряду Індонезії компанією PSN.
Як повідомляє індонезійське агентство новин Antara, після виведення на орбіту та активації супутник, що має пропускну здатність у 150 гігабайтів в секунду, почне обслуговувати понад 50 тисяч громадських установ, розташованих на найвіддаленіших і найбідніших південно-східних островах Індонезії.
Міністр комунікаційних та інформаційних технологій Індонезії Мохаммад Махфуд заявив, що, використовуючи SATRIA-1 у влади Індонезії, "з'явиться можливість забезпечити доступ в інтернет для мешканців тих регіонів країни, куди неможливо провести оптичне волокно".
Про це повідомляє Space.com.
Ракета Falcon 9, укомплектована телекомунікаційним супутником SATRIA-1, стартувала зі станції космічних сил на мисі Канаверал у Флориді, злетівши 19 червня о 01:21 за київським часом. Запуск ракети був затриманий на 15 хвилин через сильний вітер.
Через 8,5 хвилини після старту ракета-носій першого ступеня Falcon 9 повернулася на Землю для вертикального приземлення на безпілотний корабель SpaceX A Shortfall of Gravitas, розташований в Атлантичному океані біля узбережжя Флориди.
Водночас верхній ступінь ракети продовжував переміщати SATRIA-1 на геосинхронну орбіту, зрештою розгорнувши там супутник менш як через 37 хвилин після старту.
Згідно з описом місії SpaceX, це був дванадцятий запуск та посадка конкретного ракетного носія.
SATRIA-1, повна назва якого "Супутник Республіки Індонезія" використовуватиметься для уряду Індонезії компанією PSN.
Як повідомляє індонезійське агентство новин Antara, після виведення на орбіту та активації супутник, що має пропускну здатність у 150 гігабайтів в секунду, почне обслуговувати понад 50 тисяч громадських установ, розташованих на найвіддаленіших і найбідніших південно-східних островах Індонезії.
Міністр комунікаційних та інформаційних технологій Індонезії Мохаммад Махфуд заявив, що, використовуючи SATRIA-1 у влади Індонезії, "з'явиться можливість забезпечити доступ в інтернет для мешканців тих регіонів країни, куди неможливо провести оптичне волокно".
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