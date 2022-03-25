Spotify піде з Росії

Стрімінговий сервіс Spotify повністю призупинить роботу в Росії, починаючи з квітня, повідомляє шведська газета Dagens Nyheter, посилаючись на заяву компанії.
У Spotify заявили, що прагнули до того, щоб сервіс продовжував роботу в Росії, і користувачі мали доступ до надійних і незалежних джерел інформації.
У Spotify заявили, що прагнули до того, щоб сервіс продовжував роботу в Росії, і користувачі мали доступ до надійних і незалежних джерел інформації.
У компанії вважають, що це може загрожувати співробітникам Spotify та, можливо, слухачам.
Раніше компанія закрила свій російський офіс, відкритий у рамках виконання закону про «приземлення». Також компанія зупинила всі можливості монетизації із Росії.
Spotify працює в Росії з липня 2020 року. У Spotify називали запуск у Росії найуспішнішим виходом на новий ринок у своїй історії.
Spotify працює в Росії з липня 2020 року. У Spotify називали запуск у Росії найуспішнішим виходом на новий ринок у своїй історії.
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