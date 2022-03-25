Spotify піде з Росії

19:28 25 березня Київ, Україна

Стрімінговий сервіс Spotify повністю призупинить роботу в Росії, починаючи з квітня, повідомляє шведська газета Dagens Nyheter, посилаючись на заяву компанії.



У Spotify заявили, що прагнули до того, щоб сервіс продовжував роботу в Росії, і користувачі мали доступ до надійних і незалежних джерел інформації.

"Закони, нещодавно прийняті в Росії, накладають додаткові обмеження на доступ до інформації, ліквідує свободу вираження думок та криміналізує деякі види новин", - йдеться у заяві компанії.

У компанії вважають, що це може загрожувати співробітникам Spotify та, можливо, слухачам.

"Ретельно обдумавши наші альтернативи, виходячи з поточних обставин ми дійшли складного рішення повністю припинити нашу роботу в Росії", - заявили в компанії.

Раніше компанія закрила свій російський офіс, відкритий у рамках виконання закону про «приземлення». Також компанія зупинила всі можливості монетизації із Росії.



Spotify працює в Росії з липня 2020 року. У Spotify називали запуск у Росії найуспішнішим виходом на новий ринок у своїй історії.