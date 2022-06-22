Tikkurila йде з російського ринку

20:27 22 червня Київ, Україна

Фінський виробник лакофарбової продукції Tikkurila, що скоротила свій бізнес після вторгнення Росії в Україну, ухвалила рішення остаточно покинути російський ринок.

Якщо в 2022 році діяльність компанії в Росії принесе прибуток, вона буде передана некомерційним організаціям, які займаються гуманітарною діяльністю.

Про це йдеться у заяві компанії.

У Росії у компанії три виробничі майданчики. Компанія розглядає продаж бізнесу чи «інший контрольований вихід».

"З початку війни ми продовжували продавати мінімальну кількість товарів, достатню для отримання необхідної кількості місцевої валюти, щоб платити зарплату нашим працівникам", - заявили в компанії.

Tikkurila зазначає, що не продавала продукцію російським держпідприємствам чи авіаційній промисловості.. Компанія ухвалила рішення про звільнення, тому що «не в змозі стійко працювати навіть на цьому мінімальному рівні».



Tikkurila — фінський виробник лакофарбової продукції, один із найбільших у Північній та Східній Європі, був заснований у 1862 році.. Оборот у 2021 році становив €561,5 млн. Виробничі майданчики є в 11 країнах, продукція продається більш ніж у 40 країнах. У 2021 році Tikkurila увійшла до американського холдингу PPG Industries.



Перший завод у Росії був побудований у 1995 році, торговельні відносини велися з радянських часів.. У Росії компанія випускає фарби під брендами Tikkurila, Finncolor, ТЕКС, «Ленінградські фарби».