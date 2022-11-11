McDonald's йде з білорусі

12:31 11 листопада Київ, Україна

Мережа ресторанів швидкого харчування McDonald's йде з білоруського ринку. У той самий час заклади продовжать працювати під російським брендом "Смачно й крапка".



Про це йдеться у пресрелізі компанії.

"Ресторани швидкого обслуговування "МакДональдс" під управлінням Унітарного підприємства "КСБ Вікторі Ресторани" протягом кількох тижнів продовжать роботу під брендом "Смачно й крапка"", - йдеться у повідомленні.

McDonald's обіцяє зберегти всі робочі місця, а також гостинний сервіс, різноманітне меню і високу якість продукції за доступними цінами.



Точну дату початку роботи під брендом "Смачно й крапка" буде оголошено пізніше.

Зазначимо, що росія створила мережу ресторанів швидкого харчування "Смачно й крапка" після відходу компанії McDonald's з російського ринку та повного продажу всього російського бізнесу. Перші ресторани відкрилися 12 червня.