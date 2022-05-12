Siemens згортає бізнес у росії

15:33 12 травня Київ, Україна

Німецький концерн Siemens піде з російського ринку через війну в Україні. Вже розпочато процедуру припинення виробничої та операційної діяльності.



Про це йдеться у заяві компанії.

«Це було непростим рішенням з огляду на наш обов'язок дбати про наших співробітників та давні стосунки з клієнтами на ринку, на якому ми працюємо вже майже 170 років. Ми оцінюємо вплив (ситуації. — TМТ) на наших людей і продовжуватимемо підтримувати їх у міру наших можливостей. Водночас ми надаємо гуманітарну допомогу нашим колегам та народу України та підтримуємо міжнародне співтовариство у заклику до миру», - розповів президент Siemens AG Роланд Буш.



На початку березня Siemens вже призупинила нові операції та міжнародні поставки в росію і білорусь. Всеохоплюючі міжнародні санкції, а також поточні та потенційні контрзаходи впливають на діяльність компанії в росії, зокрема на залізничні перевезення та технічне обслуговування, пояснили в компанії. За даними Financial Times, Siemens продовжувала виконувати у росії «малий обсяг сервісних робіт».



У росії Siemens представлений двома компаніями: Siemens і Siemens Energy. Siemens Energy є одним із основних постачальників енергообладнання. Компанії, зокрема, належить «Сіменс трансформатори» та 65% у СП із «Силовими машинами» — «Сіменс технології газових турбін» (СТГТ). Siemens є одним із власників ТОВ «Уральські локомотиви», яке серійно випускає електровози, а також електрички «Ластівка».