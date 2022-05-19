08:59 20 грудня Киев, Украина

Проблема заборгованості по виплатах заробітної плати робітникам може виникнути у багатьох виробників. Ось тільки вирішують таку проблему всі по-різному. Як стало відомо, всесвітньо відома компанія Apple суворо покарала компанію Wistron Corp через невиплату зарплати робітникам. Вона призупинила передачу замовлень тайваньському збирачеві iPhone - Wistron, якому належить фабрика в індійському штаті Карнатака, де виробляються бюджетні телефони iPhone SE.

Таке рішення було прийнято після того, як минулого тижня близько тисячі робочих розгромили завод та офіси Wistron через невиплату зарплати. Загальний збиток склав близько семи мільйонів доларів. Після розгрому поліція штату заарештувала 128 осіб, ще 300 були затримані для допиту.

Видання зазначає, що при прийомі на роботу робочим обіцяли зарплату в 21 тисячу рупій (286 доларів), потім оплата знизилася до 16 тисяч рупій на місяць (217 доларів), а потім і зовсім до 12 тисяч рупій (163 долари).

"Співробітники Apple і найняті Apple незалежні аудитори цілодобово працювали над розслідуванням проблем, що виникли на підприємстві Wistron в Нарасапурі. Поки ці розслідування тривають, наші попередні висновки вказують на порушення нашого Кодексу поведінки постачальників. Це призвело до затримок виплат деяким працівникам у жовтні і листопаді. Ми помістили Wistron на випробувальний термін, і вони не будуть отримувати від Apple ніяких нових замовлень, поки не виправлять ситуацію", - йдеться в заяві компанії.

У свою чергу Wistron визнала, що деяким працівникам заводу не платили належним чином.

"Компанія прийняла рішення звільнити топ-менеджера, який курирував бізнес фірми в Індії", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 13 грудня в індійському штаті Карнатака робочі розгромили офіс заводу, де виробляються телефони Apple. Близько тисячі людей зібралися перед будівлею і вимагали виплатити заборгованість із зарплати. Конфлікт перейшов в безлади, протестувальників розігнали поліціянти з кийками.