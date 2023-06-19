Politico: країна-агресор Росії продовжує купувати західне озброєння в обхід санкцій

Россия в обход санкций продолжает покупать западные боеприпасы, в том числе патроны, изготовленные американской компанией Hornady, говорится в расследовании Politico.
Так, журналисты обнаружили видеоролик, в котором наемник ЧВК "Вагнер" "рекомендует" винтовку Orsis T-5000 и рассказывает, что в ней используются западные боеприпасы 338 калибра.
При этом Orsis T-5000 производится московской компанией "Промтехнология", находящейся под санкциями США.
В Politico выяснили, что Промтехнология и другая российская фирма под названием Тетис приобрели сотни тысяч патронов, изготовленных американской компанией Hornady.
Так, журналисты обнаружили видеоролик, в котором наемник ЧВК "Вагнер" "рекомендует" винтовку Orsis T-5000 и рассказывает, что в ней используются западные боеприпасы 338 калибра.
При этом Orsis T-5000 производится московской компанией "Промтехнология", находящейся под санкциями США.
В Politico выяснили, что Промтехнология и другая российская фирма под названием Тетис приобрели сотни тысяч патронов, изготовленных американской компанией Hornady.
Отмечается, что "Промтехнология" в своих декларациях на получение боеприпасов указывает, что патроны Hornady якобы используются в "гражданском нарезном оружии" и "гражданском огнестрельном оружии".
Однако, как отмечают в Politico, такое описание не соответствует действительности, ведь в частности 338 Lapua Magnum не является "охотничьим патроном" – это мощный дальнобойный снаряд, разработанный западными военными в 1980-х годах, который использовали снайперы в Ираке и Афганистане.
Генеральный директор Hornady Стив Горнади отрицал продажу боеприпасов россии во время войны.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі