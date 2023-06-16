Meta створить новий додаток, який буде конкурентом для Twitter

У компанії Meta розробляють новий додаток, який може скласти конкуренцію Twitter. Керівник відділу продуктів Meta Кріс Кокс показав попередню версію майбутньої програми
Про це повідомляє видання The Verge.
Програма буде заснована на Instagram і інтегруватиметься з ActivityPub, децентралізованим протоколом соціальних мереж. Теоретично це дозволить користувачам переносити свої акаунти та передплатників до інших програм.
Внутрішнє кодове ім'я проекту – "Project 92", а для широкої публіки розглядають назву Threads, зазначає видання.
Він додав, що метою компанії при створенні програми була "безпека, простота використання, надійність", а також забезпечення "стабільного місця для створення та зростання своєї аудиторії".
В даний час компанія Meta домовляється зі знаменитостями, зокрема Опрою і Далай-ламою, щоб вони стали першими користувачами.
Кокс сказав, що програму почали розробляти у січні 2023 року, і що Meta відкриє доступ "тільки що зможе".
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі