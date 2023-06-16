Meta створить новий додаток, який буде конкурентом для Twitter

18:16 09 червня Київ, Україна

У компанії Meta розробляють новий додаток, який може скласти конкуренцію Twitter . Керівник відділу продуктів Meta Кріс Кокс показав попередню версію майбутньої програми

Про це повідомляє видання The Verge.



Програма буде заснована на Instagram і інтегруватиметься з ActivityPub, децентралізованим протоколом соціальних мереж. Теоретично це дозволить користувачам переносити свої акаунти та передплатників до інших програм.



Внутрішнє кодове ім'я проекту – "Project 92", а для широкої публіки розглядають назву Threads, зазначає видання.

"Ми чули від авторів та громадських діячів, які зацікавлені в тому, щоб мати розумно керовану платформу і якій, на їхню думку, вони можуть довіряти, і на яку можна покластися", - сказав Кокс.

Він додав, що метою компанії при створенні програми була "безпека, простота використання, надійність", а також забезпечення "стабільного місця для створення та зростання своєї аудиторії".



В даний час компанія Meta домовляється зі знаменитостями, зокрема Опрою і Далай-ламою, щоб вони стали першими користувачами.



Кокс сказав, що програму почали розробляти у січні 2023 року, і що Meta відкриє доступ "тільки що зможе".