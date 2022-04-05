Bloomberg: росіяни одночасно з американськими IT-компаніями атакували комп'ютери республіканців

І знову росіяни: в кінці минулого тижня комп'ютерні системи Національного комітету Республіканської партії США піддалися атакам хакерів, проте злом і зникнення будь-яких персональних даних в партії заперечують.
Про це пише Bloomberg.
За словами джерел, це сталося майже одночасно з атакою «російських» кіберзлочинців на низку IT-компаній.
Хакери входять в угруповання APT29, також відоме як Cozy Bear, стверджують співрозмовники агентства. Представник комітету республіканців заперечує, що системи були зламані або будь-які дані були вкрадені. Глава штабу Річард Уолтерс заявив, що в минулі вихідні комітет виявив злом стороннього провайдера - корпорації Synnex.
Співрозмовники Bloomberg підтвердили, що хакери атакували комітет через програмне забезпечення Synnex. У самій корпорації розповіли про декілька випадків, коли зовнішні фактори намагалися отримати доступ через Synnex до даних клієнтів в «хмарному» середовищі Microsoft. У Microsoft повідомили, що не можуть розкривати деталі будь-яких конкретних випадків без дозволу користувачів.
Поки незрозуміло, чи пов'язана якось кібератака на республіканців з масованою кібератакою на американську IT-компанію Kaseya, яку нещодавно провели інші передбачувані російські хакери з угрупування REvil.
Як уточнює агентство, Cozy Bear підозрюють в зв'язках зі Службою зовнішньої розвідки Росії і вважають причетною до злому Національного комітету Демократичної партії в 2016 році.
Хакери входять в угруповання APT29, також відоме як Cozy Bear, стверджують співрозмовники агентства. Представник комітету республіканців заперечує, що системи були зламані або будь-які дані були вкрадені. Глава штабу Річард Уолтерс заявив, що в минулі вихідні комітет виявив злом стороннього провайдера - корпорації Synnex.
Співрозмовники Bloomberg підтвердили, що хакери атакували комітет через програмне забезпечення Synnex. У самій корпорації розповіли про декілька випадків, коли зовнішні фактори намагалися отримати доступ через Synnex до даних клієнтів в «хмарному» середовищі Microsoft. У Microsoft повідомили, що не можуть розкривати деталі будь-яких конкретних випадків без дозволу користувачів.
Поки незрозуміло, чи пов'язана якось кібератака на республіканців з масованою кібератакою на американську IT-компанію Kaseya, яку нещодавно провели інші передбачувані російські хакери з угрупування REvil.
Як уточнює агентство, Cozy Bear підозрюють в зв'язках зі Службою зовнішньої розвідки Росії і вважають причетною до злому Національного комітету Демократичної партії в 2016 році.
Угруповання також звинуватили в проведенні грудневої кібератаки на американські урядові установи, в ході якої шкідливий код був захований в оновленнях, випущених IT-компанією SolarWinds (обслуговує державних замовників у виконавчій гілці влади, збройних силах і спецслужбах). Кібершпигунам вдалося проникнути в мережі дев'яти урядових установ США.
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