Meta розробляє потужну систему штучного інтелекту

Компанія Meta активно розробляє нову систему штучного інтелекту, заявляючи, що вона буде порівнянна за потужністю з передовою моделлю, запропонованою OpenAI.
Про це пише Wall Street Journal із посиланням на джерела, знайомі з цим питанням.
За їхніми словами, материнська компанія Facebook прагне, щоб нова модель штучного інтелекту була готова наступного року і вона буде в кілька разів потужніша за комерційну версію під назвою Llama 2.
Llama 2 — мовна модель штучного інтелекту Meta з відкритим кодом, запущена в липні та поширена хмарними службами Azure від Microsoft, щоб конкурувати з ChatGPT від OpenAI та Bard від Google.
Запланована система, деталі якої досі можуть змінюватися, допоможе іншим компаніям створювати сервіси, які продукують складні тексти, аналіз та інші результати, повідомляє газета.
Meta планує розпочати навчання нової системи ШІ, відомої як велика мовна модель, на початку 2024 року, додається у звіті.
Раніше генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш заявив, що ШІ може мати "дуже серйозні наслідки для глобального миру та безпеки". Він закликає країни-члени ООН укласти юридичний пакт про "заборону летальних автономних систем зброї" до кінця 2026 року. Генсек ООН також попередив, що використання ШІ терористами або урядами з недобрими намірами може спричинити "жахливий рівень смерті та руйнувань".
Про це пише Wall Street Journal із посиланням на джерела, знайомі з цим питанням.
За їхніми словами, материнська компанія Facebook прагне, щоб нова модель штучного інтелекту була готова наступного року і вона буде в кілька разів потужніша за комерційну версію під назвою Llama 2.
Llama 2 — мовна модель штучного інтелекту Meta з відкритим кодом, запущена в липні та поширена хмарними службами Azure від Microsoft, щоб конкурувати з ChatGPT від OpenAI та Bard від Google.
Запланована система, деталі якої досі можуть змінюватися, допоможе іншим компаніям створювати сервіси, які продукують складні тексти, аналіз та інші результати, повідомляє газета.
Meta планує розпочати навчання нової системи ШІ, відомої як велика мовна модель, на початку 2024 року, додається у звіті.
Раніше генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш заявив, що ШІ може мати "дуже серйозні наслідки для глобального миру та безпеки". Він закликає країни-члени ООН укласти юридичний пакт про "заборону летальних автономних систем зброї" до кінця 2026 року. Генсек ООН також попередив, що використання ШІ терористами або урядами з недобрими намірами може спричинити "жахливий рівень смерті та руйнувань".
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