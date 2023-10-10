Playboy розірвав контракт із моделлю, яка підтримала напад ХАМАСу на Ізраїль

Журнал Playboy більше не співпрацюватиме з лівансько-американською експорнозіркою Мією Халіфою через її повідомлення у соціальних мережах на підтримку нападу ХАМАСу на Ізраїль.
Про це 10 жовтня повідомило видання The Times of Israel.
Про це 10 жовтня повідомило видання The Times of Israel.
Журнал розіслав електронні листи своїм передплатникам та сказав, що видалив канал "Мії" з платформи Playboy.Тепер на сторінці Халіфи відображаються слова "Не знайдено".
Зокрема, Халіфа в X (колишній Twitter) писала: "Я просто хочу переконатися, що є 4-кілобайтний відеозапис того, як мій народ ламає стіни в'язниці просто неба, в яку його насильно загнали з дому, щоб у нас були хороші матеріали для підручників з історії про те, як вони звільнилися від апартеїду.
Халіфа також поділилася зображенням терористів, які їхали у кузові пікапа, назвавши його "картиною епохи Відродження".
Халіфа також поділилася зображенням терористів, які їхали у кузові пікапа, назвавши його "картиною епохи Відродження".
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