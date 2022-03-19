Bloomberg: Путін політизує поставки російської вакцини в інші країни

07:42 21 червня Київ, Україна

Днями інформаційне агентство Bloomberg опублікувало інформацію, в якій йде мова про збої в постачаннях російської ковід-вакцини.



Так, на початку травня жителі Мексики недоотримали препарат для другого компонента Sputnik V. Населення Аргентини зіткнулося з тією ж проблемою, однак там опозиційні депутати висунули претензію міністру охорони здоров'я і зажадали роз'яснення ситуації, при якій другий компонент розхваленої російської вакцини отримала лише менш ніж одна п'ята частина від тих, хто прищепився першим.



За підрахунками Bloomberg, Росія передала в інші країни лише 17 млн доз препарату з обіцяних 896 млн, у той час, як Індія поставила іншим країнам 76 млн доз з обіцяних 460, Китай - 234 млн з 904 млн. Найбільшу кількість поставок зробив Євросоюз - 279 млн.



Проблеми з поставками можуть бути пов'язані не тільки з виробничими або логістичними можливостями. В середині травня Bloomberg повідомляв, що Росія призупинила поставки Sputnik V в Північну Македонію через те, що уряд країни підписав декларацію із засудженням арешту Олексія Навального і документ «проти серйозних порушень прав людини», що має на увазі персональні санкції.