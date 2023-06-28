ISW: путін хоче виставити пригожина брехуном та корупціонером

09:37 28 червня Київ, Україна

Президент росії володимир путін намагається представити голову ПВК "Вагнер" євгена пригожина корупціонером і брехуном, щоб зруйнувати його репутацію серед персоналу компанії та російського суспільства.





Як зазначають експерти, 27 червня путін натякнув, що "власник компанії "Конкорд", яка є дочірньою компанією пригожина, збрехав про незалежність ПВК "Вагнер" від кремля та відсутність державних компенсацій персоналу компанії.



Російський президент заявив, що кремль "повністю фінансує ПВК "Вагнер" і постачає йому зброю. Він також стверджував, що кремль платив персоналу "Вагнера" та їхнім сім'ям із федерального бюджету росії".



Путін додав, що власник компанії "Конкорд" отримав 80 млрд рублів (близько $936 млн) у період з травня 2022 по травень 2023 року за доставку та харчування російським військовим, і що кремль розслідуватиме відмивання грошей з боку ПВК. Про це йдеться у звіті-аналізі американського Інституту вивчення війни (ISW) Як зазначають експерти, 27 червня путін натякнув, що "власник компанії "Конкорд", яка є дочірньою компанією пригожина, збрехав про незалежність ПВК "Вагнер" від кремля та відсутність державних компенсацій персоналу компанії.Російський президент заявив, що кремль "повністю фінансує ПВК "Вагнер" і постачає йому зброю. Він також стверджував, що кремль платив персоналу "Вагнера" та їхнім сім'ям із федерального бюджету росії".Путін додав, що власник компанії "Конкорд" отримав 80 млрд рублів (близько $936 млн) у період з травня 2022 по травень 2023 року за доставку та харчування російським військовим, і що кремль розслідуватиме відмивання грошей з боку ПВК.

"Путін явно мав на увазі пригожина, який є власником Concord Company Group і раніше працював особистим кухарем путіна, але президент росії продовжує відмовлятися називати ім'я пригожина, щоб підірвати його роль у ПВК", - йдеться у звіті.

Експерти додають, що кремль розпочав внутрішню інформаційну кампанію у федерації, щоб спонукати персонал Вагнера підписати контакти з міністерством оборони росії.