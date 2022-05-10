Forbes присвоїв Ілону Маску друге місце в рейтингу найбагатших людей планети

У п'ятірку найбагатших людей світу ввійшли: Джефф Безос, Ілон Маск, Бернар Арно, Білл Гейтс і п'яте місце, відповідно, дісталося Марку Цукербергу.
Про це видання повідомляє в середу, 9 грудня.
Статок Маска оцінюється в $144,7 млрд. Так, він обійшов у рейтингу гендиректора французької групи компаній LVMH Бернара Арно, який володіє $144,3 млрд, він тепер знаходиться на третьому місці. При цьому в рейтингу як і раніше лідирує глава Amazon Джефф Безос з $185,4 млрд. Четверту ж позицію зайняв один із засновників Microsoft Білл Гейтс ($118,8 млрд), а замикає п'ятірку глава компанії Facebook Марк Цукерберг, статки якого, за підрахунками Forbes, сягають $104 млрд.
У той самий час в десятці найбагатших людей світу знаходяться глава холдингу Berkshire Hathaway Уоррен Баффет ($86,1 млрд), один із засновників і керівників корпорації Oracle Ларрі Еллісон ($81,3 млрд), засновники корпорації Google Ларрі Пейдж ($79,7 млрд ) і Сергій Брін ($77,4 млрд), а також власник індійського холдингу Reliance Industries Мукеш Амбані зі статком у $77,2 млрд.
Статок Маска оцінюється в $144,7 млрд. Так, він обійшов у рейтингу гендиректора французької групи компаній LVMH Бернара Арно, який володіє $144,3 млрд, він тепер знаходиться на третьому місці. При цьому в рейтингу як і раніше лідирує глава Amazon Джефф Безос з $185,4 млрд. Четверту ж позицію зайняв один із засновників Microsoft Білл Гейтс ($118,8 млрд), а замикає п'ятірку глава компанії Facebook Марк Цукерберг, статки якого, за підрахунками Forbes, сягають $104 млрд.
У той самий час в десятці найбагатших людей світу знаходяться глава холдингу Berkshire Hathaway Уоррен Баффет ($86,1 млрд), один із засновників і керівників корпорації Oracle Ларрі Еллісон ($81,3 млрд), засновники корпорації Google Ларрі Пейдж ($79,7 млрд ) і Сергій Брін ($77,4 млрд), а також власник індійського холдингу Reliance Industries Мукеш Амбані зі статком у $77,2 млрд.
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