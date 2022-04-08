Intel призупинила роботу в росії
14:48 06 квітня Київ, Україна
Один із провідних постачальників мікропроцесорів, американська компанія Intel оголосила про зупинення своєї діяльності в росії через війну в Україні.
«Ми негайно призупинили всі ділові операції у росії. Це слідує за нашим попереднім рішенням призупинити всі поставки клієнтам у росії та білорусі», — сказано в заяві, опублікованій на сайті компанії.
У Intel додали, що «працюють над тим, щоб підтримати у цій складній ситуації всіх своїх співробітників, у тому числі 1200 працівників у росії».
"Intel разом зі світовою спільнотою продовжує засуджувати війну росії проти України та закликати до якнайшвидшого відновлення миру… Наші думки з усіма, кого торкнулася ця війна, особливо з жителями України та сусідніх країн, а також з усіма в іншому світі, хто має сім'ї, друзів та близьких у цьому регіоні", - сказали в компанії.
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