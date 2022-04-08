Intel призупинила роботу в росії

14:48 06 квітня Київ, Україна

Один із провідних постачальників мікропроцесорів, американська компанія Intel оголосила про зупинення своєї діяльності в росії через війну в Україні.

«Ми негайно призупинили всі ділові операції у росії. Це слідує за нашим попереднім рішенням призупинити всі поставки клієнтам у росії та білорусі», — сказано в заяві, опублікованій на сайті компанії.

У Intel додали, що «працюють над тим, щоб підтримати у цій складній ситуації всіх своїх співробітників, у тому числі 1200 працівників у росії».