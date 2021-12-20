Apple попередила активістів з різних країн про можливе стеження з боку держави

Техпідтримка компанії Apple попередила низку активістів, журналістів та правозахисників з Казахстану, Таїланду, Гани, Уганди та Сальвадора про можливі злами або стеження з боку зловмисників, які "спонсоруються державою".
Повідомлення отримали щонайменше 20 людей, пише Reuters.
У повідомленні йдеться, що їхні пристрої могли бути зламані спонсорованими державою зловмисниками, щоб отримати віддалений доступ до конфіденційних даних, повідомлень або навіть до камери та мікрофону.
Серед тих, хто може стати мішенню зловмисників – щонайменше 6 активістів та дослідників, які критикували уряд Таїланду.
Про попередження від Apple про можливе стеження також розповіли двоє політичних активістів у Гані, опозиційний політик в Уганді, а також десяток журналістів із сальвадорських ЗМІ, уточнює Reuters.
Серед тих, хто отримав таке повідомлення – шість активістів руху за політичні реформи Oyan, Qazaqstan! Корпорація не називає, яку саме шпигунську програму можуть використовувати зловмисники, проте активісти припускають, що до зламів може бути причетне програмне забезпечення Pegasus.
Відомо, що 23 листопада Apple подала позов до ізраїльської фірми NSO Group – розробника Pegasus, вимагаючи заборонити в майбутньому використовувати програмне забезпечення, послуги та техніку Apple. Позов подали до Федерального окружного суду Північного округу Каліфорнії у місті Сан-Хосе (США).
Раніше повідомлялося про те, що за активістами, правозахисниками, журналістами та політиками могли роками стежити за допомогою програми Pegasus. Такі дані навели розслідувачі після тривалого журналістського розслідування Проєкт Pegasus.
Програма-шпигун здатна миттєво встановитись на телефон жертви: для цього достатньо лише один раз натиснути на отримане від зловмисників посилання.
"Репортери без кордонів" (RSF) закликали прем'єр-міністра Ізраїлю Нафталі Бенета припинити дозвіл на експорт цього шпигунського програмного забезпечення.
Також організація надала низку рекомендацій журналістам, як захистити свій смартфон від зловмисників та шпигунського обладнання.
Повідомлення отримали щонайменше 20 людей, пише Reuters.
У повідомленні йдеться, що їхні пристрої могли бути зламані спонсорованими державою зловмисниками, щоб отримати віддалений доступ до конфіденційних даних, повідомлень або навіть до камери та мікрофону.
Серед тих, хто може стати мішенню зловмисників – щонайменше 6 активістів та дослідників, які критикували уряд Таїланду.
Про попередження від Apple про можливе стеження також розповіли двоє політичних активістів у Гані, опозиційний політик в Уганді, а також десяток журналістів із сальвадорських ЗМІ, уточнює Reuters.
Серед тих, хто отримав таке повідомлення – шість активістів руху за політичні реформи Oyan, Qazaqstan! Корпорація не називає, яку саме шпигунську програму можуть використовувати зловмисники, проте активісти припускають, що до зламів може бути причетне програмне забезпечення Pegasus.
Відомо, що 23 листопада Apple подала позов до ізраїльської фірми NSO Group – розробника Pegasus, вимагаючи заборонити в майбутньому використовувати програмне забезпечення, послуги та техніку Apple. Позов подали до Федерального окружного суду Північного округу Каліфорнії у місті Сан-Хосе (США).
Раніше повідомлялося про те, що за активістами, правозахисниками, журналістами та політиками могли роками стежити за допомогою програми Pegasus. Такі дані навели розслідувачі після тривалого журналістського розслідування Проєкт Pegasus.
Програма-шпигун здатна миттєво встановитись на телефон жертви: для цього достатньо лише один раз натиснути на отримане від зловмисників посилання.
"Репортери без кордонів" (RSF) закликали прем'єр-міністра Ізраїлю Нафталі Бенета припинити дозвіл на експорт цього шпигунського програмного забезпечення.
Також організація надала низку рекомендацій журналістам, як захистити свій смартфон від зловмисників та шпигунського обладнання.
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