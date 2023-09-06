Meta представила вебверсію Threads: нові можливості для користувачів

11:44 25 серпня Київ, Україна





У соцмережі Threads, яку у липні запустила Meta , з'явилася вебверсія. Це підтвердив керівник Instagram Адам Моссері, а також про це йдеться у блозі Meta.

Моссері залишив посилання на вебверсію у своєму повідомленні.

На сайті вже можна ставити лайки, залишати коментарі та робити репости. Однак остання функція працює не у всіх: користувачі в коментарях до повідомлення Моссері повідомляють, що платформа обіцяє додати таку можливість "згодом".



Взагалі раніше стверджували, що у вебверсії можна буде лише переглядати публікації, а при натисканні кнопок "Відповісти", "Репост", "Подобається", "Відправити" відкривається QR-код із посиланням на програму.

Що відомо про Threads

Роботу над Threads Meta розпочала у січні 2023 року – через кілька місяців після того, як Ілон Маск придбав Twitter і там почалися зміни. 1 липня там запровадили обмеження на перегляд твітів на добу, а Meta оголосила про реліз своєї соцмережі — Threads.



Запуск Threads був загалом успішним – за перший тиждень там зареєструвалося понад 100 мільйонів користувачів. Але наприкінці липня виявилося, що дедалі менше людей були активними у додатку.



За даними компанії SimilarWeb, яка відстежує трафік на різних вебсайтах, у день найвищого трафіку, 7 липня, було 49 мільйонів щоденних активних користувачів Android по всьому світу; наступного тижня було лише 23,6 мільйона активних щоденних користувачів.