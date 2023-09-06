LG представила перший у світі бездротовий 246-сантиметровий телевізор

11:19 04 вересня Київ, Україна

Один із лідерів серед виробників електроніки, південнокорейська компанія LG Electronics представила свою чергову новинку – перший у світі бездротовий OLED-телевізор Signature M.

За інформацією LG, 246-сантиметровий телевізор з органічним світлодіодом продаватиметься в комплекті з передавачем Zero Connect, який передає відео та аудіосигнали з роздільною здатністю до 4K і частотою оновлення 120 Гц бездротової мережі.

Зазначається, що цей передавач трохи нагадує коробку, яку можна розмістити на відстані до десяти метрів, і він все одно безперебійно передаватиме дані.

Компанія також заявила, що розробила алгоритм, який допомагає мінімізувати помилки або перебої у передачі даних та визначає оптимальний шлях передачі сигналів.

У LG додали, що розробка Signature M стала можлива завдяки OLED-технологіям компанії та ноу-хау, які вона створила останнім часом.

Першою країною, де розпочнеться продаж бездротового 246-сантиметрового телевізора, стала Південна Корея. Вартість новинки поки що не названа

Слід зауважити, що це вже п'ятий OLED-телевізор Signature OLED від LG з моменту появи першого у 2016 році. У 2020 році було випущено Signature OLED R – перший у світі телевізор, який можна згорнути.