Apple представила iPhone 12

12:44 14 жовтень Київ, Україна





У самій компанії відразу назвали головну перевагу - новий iPhone 12 працюватиме на



"Це початок нової ери для iPhone", - заявив під час презентації виконавчий директор Apple Тім Кук.



У вересні компанія показала нові Apple Watch і iPad, презентацію айфонів довелося змістити на жовтень, а на нові Macbook, за прогнозами, доведеться чекати ще довше - принаймні, до листопада.



Лінійка нових айфонів, як і прогнозували, буде складатися не з трьох, а з чотирьох моделей смартфонів. Крім звичайної версії, а також версій Pro і Pro Max, додасться ще одна - з iPhone Mini. Увечері у вівторок, 13 жовтня, компанія Apple представила новий iPhone 12. Чим він кращий за попередні?У самій компанії відразу назвали головну перевагу - новий iPhone 12 працюватиме на 5G , а це гарантує рекордну швидкість."Це початок нової ери для iPhone", - заявив під час презентації виконавчий директор Apple Тім Кук.У вересні компанія показала нові Apple Watch і iPad, презентацію айфонів довелося змістити на жовтень, а на нові Macbook, за прогнозами, доведеться чекати ще довше - принаймні, до листопада.Лінійка нових айфонів, як і прогнозували, буде складатися не з трьох, а з чотирьох моделей смартфонів. Крім звичайної версії, а також версій Pro і Pro Max, додасться ще одна - з iPhone Mini.





Вона буде найменшою з усіх, і з екраном 5,4 дюйма за габаритами буде схожа на iPhone SE.



Новий iPhone 12 на 11% тонший за попередників і на 16% легший.



Під час презентації глава Apple Тім Кук багато розповідав про переваги 5G.



Традиційно для Apple, одним з ключових нововведень в айфонах став новий процесор. Цього разу мова йде про модель A14 Bionic, разом з якою Apple перейшла на 5-нанометровий техпроцес - першою серед конкурентів на ринку мобільних пристроїв.



Екран покриває Ceramic Shield, що, за словами розробників, робить новий iPhone в 4 рази більше витривалим до пошкоджень.



Айфони дещо зміняться і візуально - стануть трохи "гострішими" по краях і отримають новий колір корпусу: смартфони стануть доступними в темно-синьому кольорі - це на додаток до чорного, білого, червоного та світло-зеленого.



У флагманських версіях рамка пристрою також буде не алюмінієвою, як раніше, а сталевою, а самі вони будуть в чотирьох кольорах - сріблястий, золотий, графіт і синій. Їхні екрани збільшаться - в iPhone Pro з 5,8 дюйма до 6,1дюйма, а в Pro Max - з 6,5 дюймів до 6,7.



iPhone 12 Pro має три камери і новий чудовий синій колір - "тихоокеанський"



Крім того, всі нові айфони будуть оснащені OLED-екранами, які раніше отримували тільки топові моделі. Для користувача це означає, що кольори, які відображаються на екрані, будуть більш глибокими і контрастними.



В iPhone 12 Pro - три камери, і взагалі "начинка" камер на нових iPhone буде мати деякі поліпшення - зокрема, великий оптичний зум і діафрагму, яка дозволить отримувати кращі знімки в умовах поганого освітлення.



Скільки буде коштувати:



iPhone 12 - від 799 доларів

iPhone 12 Pro - від 999 доларів

iPhone 12 Pro Max - від 1099 доларів

iPhone 12 Mini - від 699 доларів