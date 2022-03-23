Bloomberg: після початку війни голова Центробанку РФ Набіулліна хотіла піти з посади, але Путін її не відпустив

20:14 23 березня Київ, Україна

Після вторгнення Росії в Україну голова російського Центробанку Ельвіра Набіулліна просила про відставку, але президент РФ Володимир Путін відхилив її прохання.

Про це пише агентство Bloomberg із посиланням на чотири джерела.



За їхніми словами, звільнення з посади зараз було б розцінене президентом Росії як зрада. Центробанк і Кремль не відповіли на запит Bloomberg про ймовірну спробу Набіулліної покинути свою посаду.



9 березня колишній прем'єр-міністр України Олексій Гончарук написав у фейсбуці, що Набіулліна хотіла звільнитися, але Путін не прийняв її заяви. Інформацію про бажання Набіулліна піти у відставку підтвердили два джерела українського видання «Обозреватель» та джерело британської газети The Guardian.

«Набіулліна думала про відставку від початку війни. Але це матиме прямі наслідки для неї та її сім'ї», - сказав він.

У Кремлі 9 березня заявили, що не знають про бажання Набіулліна звільнитися. 18 березня Путін запропонував Держдумі перепризначити її головою ЦБ на п'ятирічний термін. Набіулліна обіймає цю посаду з 2013 року.