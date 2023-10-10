Rheinmetall отримав нове замовлення більш ніж на 100 тисяч артснарядів для ЗСУ

15:13 10 жовтня Київ, Україна

Німецький збройовий концерн Rheinmetall отримав від уряду ФРН замовлення більш ніж на 100 тисяч артилерійських снарядів калібру 155 мм для українських військових.

Про це повідомили у пресслужбі компанії.



Боєприпаси будуть виготовлені новою дочірньою іспанською фірмою Rheinmetall Expal Munitions. У той самий час інше замовлення розраховане на виробництво додаткової кількості уламково-фугасних артснарядів DM121.

"Хоча замовником є німецький уряд, всі боєприпаси призначені для України", – поінформували у Rheinmetall.

Концерн зазначає, що до кінця 2023 року буде передано "десятки тисяч" снарядів, а повністю замовлення буде виконано у 2024 році.



Точна вартість контракту не розкривається, але сказано, що вона знаходиться у середині тризначного діапазону мільйонів євро.