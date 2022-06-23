Nike повністю йде з російського ринку

Американський виробник спортивного одягу Nike повністю йде з Росії через три місяці після припинення своєї діяльності в країні.
Про це йдеться у повідомленні компанії.
Nike заявила 3 березня, що тимчасово призупинить роботу всіх своїх магазинів, що належать і керовані Nike, у Росії у відповідь на вторгнення Росії в Україну, додавши, що ті, які все ще відкриті, керуються незалежними партнерами.
У четвер Nike приєднався до інших великих західних брендів, таких як McDonald's та Google, і підтвердив, що повністю покине країну.
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