Nike повністю йде з російського ринку

15:34 23 червня Київ, Україна

Американський виробник спортивного одягу Nike повністю йде з Росії через три місяці після припинення своєї діяльності в країні.

Про це йдеться у повідомленні компанії.

"Компанія Nike вирішила піти з російського ринку. У зв'язку з цим сайт Nike.com та мобільний додаток Nike більше не будуть доступні в цьому регіоні. Магазини Nike нещодавно тимчасово закрилися і більше не відкриються", - повідомляє компанія.

Nike заявила 3 березня, що тимчасово призупинить роботу всіх своїх магазинів, що належать і керовані Nike, у Росії у відповідь на вторгнення Росії в Україну, додавши, що ті, які все ще відкриті, керуються незалежними партнерами.



У четвер Nike приєднався до інших великих західних брендів, таких як McDonald's та Google, і підтвердив, що повністю покине країну.