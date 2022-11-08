Hubble показав "жовто-блакитну" галактику в сузір'ї Індіанець

09:19 08 листопада Київ, Україна

Космічний телескоп NASA/ESA Hubble завдяки камері Wide Field Camera 3 зробив фото масштабної спіральної галактики NGC 7038 у сузір'ї Індіанця.

Про це повідомили у обсерваторії.



Галактика розташована за 220 мільйонів світлових років від планети Земля. Центр галактики має овальну форму із чотирма синіми спіральними "рукавами" навколо нього. При цьому сам центр галактики яскраво сяє блідо-жовтим світлом. На зображенні також можна побачити помаранчевий пил як у центрі NGC 7038, так і її "рукавів". Над і під галактикою на чорному тлі видно багато маленьких зірок та інших галактик. Відкрив цей об'єкт британський астроном німецького походження Джон Гершель. Він вперше спостерігав його 30 вересня 1834 року.

“На цьому зображенні особливо багатий та детальний вид спіральної галактики. Також він демонструє величезну кількість далеких зірок та галактик навколо неї”, - йдеться у повідомленні.

Фотографія особливо корисна для астрономів, які вимірювали відстані у великих космічних масштабах. Однією з початкових наукових цілей Hubble було точно визначити відстань до нічного неба.