Toshiba піддалася кібератаці з боку хакерів DarkSide

19:51 14 травень Київ, Україна

Російські хакери DarkSide , які стоять за кібератакою на найбільший трубопровід США, атакували японську компанію Toshiba у Франції.

Про це повідомляє NHK.



Японська фірма в сфері кібербезпеки Mitsui Bussan Secure Directions повідомила, що група DarkSide, яка базується в Росії, зробила заяву про це на сторінці тіньового сайту о другій годині після опівночі в п'ятницю за японським часом.



У заяві, розміщеній на цьому сайті, група повідомила про хакерський злом системи підприємства компанії Toshiba у Франції і про крадіжку конфіденційної інформації.



Хакерська група стверджує, що викрала понад 740 гігабайтів даних, які охоплюють інформацію про управління, нові напрямки бізнесу і особисті відомості.



Toshiba Tec France Imaging System, французький підрозділ Toshiba, підтвердив, що піддався хакерській атаці з боку угруповання DarkSide, повідомляє Reuters.



