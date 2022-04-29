Moderna підтвердила свою ефективність на 100%

15:36 30 листопада Київ, Україна

Американська вакцина від коронавірусу виробництва компанії Moderna на вибірці більш ніж з 30 тис. добровольців показала свою ефективність на 94,1%, про це йдеться в пресрелізі на сайті компанії.



Всього у випробуваннях брали участь більше як 30 тисяч осіб. З них на коронавірус захворіли 196 осіб, які отримали плацебо, і 11 осіб, які отримали вакцину. В цьому випадку, роблять висновок в компанії, ефективність вакцини склала 94,1%.



Під час випробувань 30 добровольців захворіли на тяжку форму



Відомо також, що в ході досліджень Moderna від коронавірусу померла одна людина, що входила до групи плацебо. Всього у випробуваннях брали участь більше як 30 тисяч осіб. З них на коронавірус захворіли 196 осіб, які отримали плацебо, і 11 осіб, які отримали вакцину. В цьому випадку, роблять висновок в компанії, ефективність вакцини склала 94,1%.Під час випробувань 30 добровольців захворіли на тяжку форму COVID-19 - це люди, які отримали плацебо замість вакцини. З тих же, хто отримав вакцину, ніхто у важкій формі не хворів, що свідчить про 100-відсоткову ефективність вакцини.Відомо також, що в ході досліджень Moderna від коронавірусу померла одна людина, що входила до групи плацебо.

"Цей позитивний первинний аналіз підтверджує здатність нашої вакцини запобігати хворобі COVID-19 з ефективністю 94,1 відсотка, а також здатність запобігати важкій формі захворювання. Ми віримо, що наша вакцина стане новим потужним інструментом, який може змінити хід пандемії", - наголошується в пресрелізі.

Також в Moderna заявили, що компанія подає документи на реєстрацію вакцини в США.