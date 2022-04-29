Moderna підтвердила свою ефективність на 100%

Американська вакцина від коронавірусу виробництва компанії Moderna на вибірці більш ніж з 30 тис. добровольців показала свою ефективність на 94,1%, про це йдеться в пресрелізі на сайті компанії.
Всього у випробуваннях брали участь більше як 30 тисяч осіб. З них на коронавірус захворіли 196 осіб, які отримали плацебо, і 11 осіб, які отримали вакцину. В цьому випадку, роблять висновок в компанії, ефективність вакцини склала 94,1%.
Під час випробувань 30 добровольців захворіли на тяжку форму COVID-19 - це люди, які отримали плацебо замість вакцини. З тих же, хто отримав вакцину, ніхто у важкій формі не хворів, що свідчить про 100-відсоткову ефективність вакцини.
Відомо також, що в ході досліджень Moderna від коронавірусу померла одна людина, що входила до групи плацебо.
Також в Moderna заявили, що компанія подає документи на реєстрацію вакцини в США.
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